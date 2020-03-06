شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل النهاية يحتفلون بعيد ميلاد إنجى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "النهاية"، الكاتبة والاستايلست انجي علاء، بعيد ميلاد الفنانة إنجى علاء داخل لوكيشن تصوير مسلسل "النهاية"، بحضور زوجها الفنان يوسف الشريف مدير إدارة الإنتاج محمد عبد القوى ومخرج العمل ياسر سامى وباقى فريق المسلسل، ومن المقرر أن يخوض يوسف الشريف المنافسة في السباق الرمضانى المقبل من خلال هذا العمل.

مسلسل "النهاية" تدورأحداثه حول كره النجم يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل. ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 حلقات الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى. Advertisements

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت أخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب" وفي مجال السيناريو كان مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة.