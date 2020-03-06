شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير سعيد شيمى رئيسا للجنة السينما بملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح فعاليات الدورة الـ 4 لملتقي أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر20 مارس الجارى.

وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم إبداعات "أولادنا" في الأفلام والمسرح والشعر، والتي يترأسها مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وتضم كل من الفنانة لطيفة فهمي ،المنتج صفوت غطاس ، د. جيهان مديح ،المخرج مهند دياب، و مدير التصوير سمير فرج، الفنان نضال الشافعى والمخرج محسن بصري ومن فلسطين المخرج ماهر شوامرة، ومن العراق المخرج فالح إبراهيم.

يذكر أن سعيد شيمي قد تخرج من المعهد العالى للسينما عام 1971 قسم ( تصوير سينمائي ) بتقدير جيد جدا ،حصل على دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969 .حصل على 3 دبلومات دولية (c.m.a.s) في الغوص تحت الماء (مرتبة ثلاث نجوم) و أول من صور سينمائيا في الأعماق في مصر.اشترك كمصور متطوع في تصوير في تصوير أحداث حرب الاستنزاف و حرب أكتوبر .

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اختير عضوا ورئيسا في لجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية و محلية.،عضو بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.عضو باتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين.

صور أفلاما متعددة خارج مصر في فرنسا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - قبرص - إيطاليا - كندا - لبنان - العراق - الأردن - تونس - الإمارات العربية المتحدة.