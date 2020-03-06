دنيا سمير غانم تشاهد أحدث مسرحيات والدها "الزهر لما يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور أحدث مسرحيات والدها " الزهر لما يلعب"، أمس الخميس، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، بشارع صلاح سالم.
ونشرت دنيا مجموعة من الصور والفيديوهات، على خاصية الاستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، واستعرضت دنيا في الفيديوهات لقطات وبوسترات من مسرحيات وأفلام والدها السابقة والتي تتواجد في مدخل المسرح، كما نشرت صورًا تجمعها بوالدها الفنان سمير غانم، والفنانة إيمان السيد، والفنانة إيمي طلعت زكريا.
كما نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة تجمعها بدنيا وإيمان السيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نورتينا يا دودو في المسرح، الزهر لما يلعب".
مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة الفنان سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري، وبدأ عرض المسرحية في 13 يناير الماضي.
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