بالصور| بينهم زينة وإلهام شاهين وحميدة.. نجوم الفن يتوجهون لحفل افتتاح مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبلت ذهبية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عددا كبيرا من نجوم الفن، استعدادا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامته في معبد الأقصر.

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وشهدت الذهبية حضور الفنانة زينة، الفنان مصطفى شعبان، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان سيد رجب، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود حميدة مع كريمته وحفيده، الفنانة رانيا فريد شوقي والتي ظهرت مرتدية وشاحًا مطبوعًا عليه صورة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، كما حضرت المخرجة عبير شوقي وابنها فريد.

وتواجد المخرج السوداني أمجد أبو العلا، المخرج خالد جلال، المخرج عمرو عابدين، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج محمد العدل.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.