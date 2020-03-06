رغم توقعات بإلغاء دورته الجديدة.. مهرجان كان يكشف موعد الإعلان عن أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مهرجان كان السينمائي، اليوم الجمعة، عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيكشف خلاله عن أفلام دورته الـ73، والتي ستنطلق في الفترة من 12 إلى 23 مايو المُقبل.

وأوضح المهرجان في بيان صحفي له بأن المؤتمر الصحفي سيقام يوم الخميس 16 أبريل، في الحادية عشر صباحًا، بحضور تيري فيرمو المندوب العام للمهرجان.

وجاء هذا البيان لينهي حالة الجدل التي أثيرت أمس، حول إمكانية إلغاء هذه الدورة خوفًا من تفشي كورونا فى فرنسا، خاصة أن المهرجان يستقطب الاَلاف من عشاق السينما سنويًا.

كان وزير الصحة الفرنسي، قد ممد الحظر المفروض على أي تجمعات تزيد على 5 آلاف شخص، حتى 31 مايو.