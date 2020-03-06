"لعن الله الإرهاب"..هند صبري تنعى الشهيد توفيق الميساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الملازم توفيق الميساوي، الذي استشهد، اليوم الجمعة، في العملية الإرهابية التي وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية، بتونس.

ونشرت الفنانة هند صبري صورة لعلم تونس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كأنه قدرنا أن نظل دوما ندفع الثمن من خيرة أبنائنا كي يعيش الوطن، رحم الله الشهيد الملازم أول توفيق الميساوي، ولعن الله الإرهاب ومن يدعمه ومن يناصره.، عاشت تونس".

وأقدم عنصري إرهابي على تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف، مستهدفًا دورية أمنية متمركزة قرب باب السفارة الأمريكية بتونس.