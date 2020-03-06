صور| مع رمضان ونور وداش.. محمد مهران في كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد مهران صورا من كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضانِ، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020. ونشر مهران صورًا تجمعه بمحمد رمضان، ونور، وأحمد داش، ومخرج ومؤلف العمل محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان محمد مهران على الصور: "مسلسل البرنس، إن شاء الله يعجبكم، رمضان 2020". مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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