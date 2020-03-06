بالصور| بدء توافد نجوم الفن على ذهبية "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأت ذهبية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر.

وشهدت الذهبية حضور الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود حميدة مع كريمته وحفيده، الفنانة رانيا فريد شوقي، التي ظهرت مرتدية ملابس مطبوعا عليها صورة والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.