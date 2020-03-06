"هل هو غضب من الله؟".. راغب علامة يعلق على انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان اللبناني راغب علامة على فيروس "كورونا"، الذي انتشر مؤخرًا في بلدان كثيرة.

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "فيروسات كورونا وأخواتها، هل هو غضب من الله سبحانه تعالى؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتما غضب الطبيعة على الإنسان، الذي دمٌر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال، غضب الطبيعة هو من غضب الله ، هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟".

يذكر أن الفنان راغب علامة، يستعد لإحياء حفل غنائي، اليوم، داخل إحدى الجامعات الكبرى في مدينة الشروق بمصر.