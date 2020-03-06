بصورة كوميدية.. سامح حسين يعلق على فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان سامح حسين على انتشار فيروس كورونا مؤخرًا، بصورة كوميدية نشرها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وظهر "حسين" في الصورة وهو يضع منديلا على أنفه، ومكتوب على الصورة: "كده كفاية ولا إيه"، وعلق: "أما نشوف أخرتها".
كانت آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
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