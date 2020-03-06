عود البطل لـ شاكوش تتخطى الـ 7 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية عود البطل لـمطربا المهرجانات حسن شاكوش و عمر كمال، حاجز الـ 7 مليون مشاهدة، عبر قناة شاكوش الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب". الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب". الأغنية من كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام Advertisements ساسو. ساسو. كما أطلق "شاكوش" أغنية "شموخ النسر"، من خلال برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "On E" للتعبير عن قوة الدولة المصرية وجيشها وشعبها.

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