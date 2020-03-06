بسبب كورونا .. نيكول سابا تتخذ إجراءات وقائية خلال السفر

اتخذت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إجراءات وقائية أثناء سفرها إلى إحدى البلدان، حيث ارتدت كمامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا"، حسبما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام". صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام". علقت "سابا" على الصورة قائلة: "الوقاية خير علاج، ولا داعي للتهويل، يلهوي". للتهويل، يلهوي". جدير بالذكر أن الفنانة نيكول سابا تستعد لمشاركة النجم تامر حسني في إحياء حفل غنائي داخل أحد الأندية الرياضية في القاهرة بمناسبة عيد الأم، والحفل من تنظيم وليد منصور.

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