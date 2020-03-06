يخوض النجم أحمد السقا تجربة جديدة فى عالم تقديم البرامج التليفزيونية للمرة الأولى، حيث بدأ خلال الأيام الماضية تصوير حلقات برنامج جديد يتكتم على تفاصيله وطبيعته، لكن تعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن.
من ناحية أخرى يظهر "السقا" كضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذىتدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.
يستكمل النجم أحمد السقا تصوير مشاهدة في فيلم "العنكبوت"، والذى يلعب بطولته مع كلاً "منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد لطفى، وغيرهم ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال"، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل.
تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابه عن دراما رمضان المقبل.. أحمد السقا مقدم برامج لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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