صور .. ياسمين عبد العزيز من كواليس "ونحب تاني ليه"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "ياسمين" على الصور:" مسلسل ونحب تاني لية ؟؟ رمضان ٢٠٢٠ "، حيث

ظهرت في الصور برفقة طفلة صغيرة.

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مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى

عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.