نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "ياسمين" على الصور:" مسلسل ونحب تاني لية ؟؟ رمضان ٢٠٢٠ "، حيثظهرت في الصور برفقة طفلة صغيرة.
مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلىعز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. ياسمين عبد العزيز من كواليس "ونحب تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.