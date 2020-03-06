راغب علامة يعلّق على انتشار فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الى ان فيروس كورونا هو غضب من الطبيعة على الانسان الذي دمّر البيئة والقيم من اجل المال.

وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "فيروسات كورونا وأخواتها هل هو غضب من الله سبحانه تعالى؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتماً غضب الطبيعة على الإنسان الذي دمٌر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال. غضب الطبيعة هو من غضب الله ! هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله ؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟".

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