ممثلة تكشف مفاجأة عن حب أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال اليومين الماضيين بسبب العلاقة العاطفية التي تجمع الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ والممثل المصري ​أحمد العوضي​، علّقت الممثلة المصرية ​صفاء مغربي​ على الموضوع حيث كشفت عن مفاجأة.

ونشرت مغربي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للثنائي وعلّقت بالقول:"يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده موتني ضحك لأن في ٢٠٠٩ زوجي يوسف كان عامل مسلسل "متخافوش" لأستاذ نور الشريف.. وأحمد كان أخويا في المسلسل.. وكان أول مره يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل".

وأضافت: "أحمد كان بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله .. وده كان من ١٠ سنين قبل ما يعرفها".

وتابعت"لما شوفت بوست ياسمين بتاع بحبك يا أحمد فرحتله جدا عشان أخويا .. وضحكت قولت في بالي يابن اللذين.. لأن صعب حد بياخد فتاة أحلامه .. بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين وأحلامك نجحت في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ أبو الرجولة".

وبدوره أكد العوضي على كلام مغربي هذا، إذ أعاد نشر ما قالته عبر صفحته الخاصة.

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