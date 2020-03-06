رجاء الجداوي تستذكر زوجها في الذكرى الرابعة لوفاته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ صورة لزوجها الراحل حسن مختار، تمنت له من خلالها الرحمة والمغفرة في الذكرى الرابعة لوفاته.

وعلّقت رجاء على الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اربع سنين مروا على فراقنا يا حبيبي يا.. الله يرحمك".

الجدير ذكره ان رجاء الجداوي كانت كشفت مؤخرا عن أن خالتها الراقصة المصرية تحية كاريوكا كانت السبب في إنفصال والديها منذ أن كان عمرها ٣ سنوات. وذلك خلال الندوة التي أقيمت لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

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