يارا: "الله يعينّا وينجّينا"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية يارا عن انزعاجها من الأخبار البشعة التي اصبحت منتشرة بشكل كبير في كل انحاء العالم.

وكتبت يارا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مش معقول ما في غير الأخبار البشعة للأسف بكل العالم على السوشيل ميديا واللي بتحزّن وبتتعب النفسية الله ينجّينا ويحفظنا ويحفظكم ويوعّي ضمير هالمسؤولين عِنّا خاصّةً بهالبلد...( إذا بعد فيه مسؤولين) الله يعينّا".

الجدير ذكره ان يارا لفتت مؤخرا الأنظار بإطلالتها الملكية في الحفل، الذي أحيته مؤخراً على مسرح شاعر المليون، في دبي بالإمارات.

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