فضائح طالت مشاهير بسبب زيجاتهم.. قصي خولي آخرهم ووائل كفوري من بينهم

ميرنا وليد - بيروت - لطالما شغلت حياة النجوم الشخصية الجمهور فالزواج والطلاق يأخذ حيزا كبيرا من إهتمامهم بهم، وبطبيعة الحال حياة النجوم تشبه حياة اي شخص فيها الخطأ والفشل كما الصحيح والنجاح. آخر الفنانين الذين طالتهم فضائح مع زوجاتهم هو الممثل السوري ​قصي خولي​، فمن خلال فيديو واحد نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الشابة ​مديحة الحمداني​ حديث المتابعين، ليس بسبب جمالها الواضح، بل بسبب كشفها عن معلومات وحقائق، عن زوجها ​قصي خولي​، الذي لم يكن تحدث قبلها عن إرتباطهما، على الرغم من أن هناك طفلاً يجمعهما.

ومنذ أسابيع قليلة أيضا إنتشر خبر طلاق الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان بعد قصة حب طويلة، وقيل انه دخل في قصة غرامية مع إمرأة أخرى تقيم في لندن.

ومنذ فترة أيضا ضجت وسائل الاعلام بأخبار الفنان ​وائل كفوري​ وطليقته أنجيلا بشارة التي خرجت عن صمتها بعد سنوات وراحت تنشر تفاصيل علاقتها بكفوري، الامر الذي جعل الجمهور يتفاجأ بشخصيته.

واذا عدنا سنوات الى الوراء نذكر بعض الاخبار عن فضيحة ضج بها الوسط الفني تتعلق بالفنان آدم والفنانة قمر، فلقد تم توقيف آدم مع والده في مخفر حارة حريك، بناء على شكوى رفعتها ضده قمر بتهمة ضربها بعنف ورميها في الشارع.