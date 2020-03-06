خاص بالفيديو- فريق عمل "رصيف الغرباء" يحتفل بعيد ميلاد كارمن لبس في الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - احتفل فريق عمل المسلسل اللبناني "​رصيف الغرباء​" بعيد ميلاد الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​، وذلك ضمن أجواء فرحة وممتعة، اظهرت المحبة الكبيرة التي تحظى بها كارمن لبس بين فريق العمل الذين تمنوا لها النجاح الدائم والعمر الطويل، وقد حصل موقع الخليج 365 على فيديو خاص وثّق المناسبة.

الجدير ذكره ان "رصيف الغربا" من إنتاج وإخراج ايلي معلوف ومن كتابة ​طوني شمعون، ويشارك في بطولته ​​عمار شلق​​، ​رهف عبد الله​، ​فادي إبراهيم​، ​خالد السيد​، كارمن لبس، حسين فنيش، هند خضرا، إليسار حاموش، آلان الزغبي، منى كريم، إيلي شالوحي، وداد جبور، بيار شمعون، علي منيمنة، رفقا الزير، جومانا شمعون، الفنان غدي، نيكول طعمة، روبير فرنجية بإطلالة خاصة، فادي متري، سامي عازوري.

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