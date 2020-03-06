تراند اليوم : أحمد العوضى يجسد شخصية هشام عشماوى في مسلسل الاختيار

نشر النجم أحمد العوضى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة أعلن فيها عن شخصيته فى مسلسله القادة “الاختيار” وعلق عليها: “أحمد العوضي، الاختيار (رمضان ٢٠٢٠) هشام عشماوى”.

فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى:

-“كنت مستنياه المسلسل جدا” وأضاف أخر “هيكون مسلسل حلو ربنا يوفقك دايما” وقالت أخرى ” ربنا يوفقك يارب”.

وأضاف أخر “ربنا يوفقك انت انسان محترم”.

وكانت أثارت علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وذلك منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.