كورونا يعمق جراح إيران.. والإمارات تمد يد العون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط أكثر من 100 ضحية في 18 مدينة إيرانية، متوسط ضحايا كارثة كورونا التي أصابت خلال الشهور الماضية أكثر من 3500 حالة في جميع المحافظات، لتصبح بذلك بؤرة الفيروس الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

إيران في الإعلام.. كورونا يسيطر على مفاصل الاقتصاد



"كورونا" يحاصر عمالة الأطفال في إيران



تدهورت الأوضاع الصحية في طهران إلى حد اضطر السلطات الإيرانية إلى رفع درجة الإنذار إلى الحد الأحمر في محافظة خراسان الرضوية، فتم إلغاء صلاة الجمعة وكل الاجتماعات والتجمعات في المكاتب والمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

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وفاة مستشار سابق لوزير الخارجية الإيراني متأثرا بإصابته بكورونا

المساعدات الإماراتية لإيران كانت مُحمَّلة بإمدادات طبية تحمل 8 أطنان من الأدوية ومعدات الفحص نُقِلت عبر طائرة عسكرية أقلعت من دبي، لمساعدة طهران في مكافحة الفيروس القاتل الذي انتشر على نطاق واسع في البلاد.‎‎

لا عجب.. إنها إمارات الإنسانية التي تمد يد العون للجميع دون أن تُفرِّق بين عدوٍ أو صديقٍ طالما يتعلق الأمر بالإنسانية والصحة العامة.