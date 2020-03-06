روعة السعدي بأحدث ظهور.. هل خضعت لعملية تجميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة حديثة للفنانة السورية الشابة روعة السعدي، ظهرت فيها بشكل مختلف تماما خاصة من ناحية الأنف وكأنها خضعت لعملية تجميل.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير لاسميا وأنها اختفت طول الفترة الماضية عن الظهور وفق قولهم، حيث وُجهت لها كلمات المدح والغزل بجمالها، وآخرون أبدوا استغرابهم منها، وطالبها عدد من محبيها بألا تتجه إلى عمليات التجميل والجرأة حتى تبقى الممثلة في ذاكرتهم تلك الفتاة البريئة التي اعتادوا مشاهدتها.

وجاءت تعليقات كذلك على طريقة "بلشت تتحول"، "بدها تتحول لفنانة صاعدة"، وتمنى عدد من متابعيها أن تكون الصورة قد خضعت للتعديل عبر الفوتشوب وليس إلى عالم التغيير وعمليات التجميل.

وروعة السعدي هي فنانة شابة من أصل فلسطيني، والدها الكاتب هاني السعدي وشقيقتها ربا التي دخلت عالم التمثيل هي الأخرى، وبدأت الأولى مشوارها الفني وهي بعمر 7 سنوات من خلال سباعية "أبو البنات".

شاركت السعدي في عدد من الأعمال الناجحة في عمر الطفولة والمراهقة أبرزها "الموت القادم من الشرق"، "الكواسر"، "الفوارس"، واشتهرت عبر الوطن العربي من خلال شخصية نارا في الفصول الأربعة.

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وقدمت شخصية نادية في المسلسل الشهير "قتل الربيع"، كما شاركت في العملين الناجحيين "عصر الجنون"، و"حاجز الصمت"، وكانت من أهم أبطال المسلسل "أشواك ناعمة" من خلال شخصية غزل، والذي عرض في عام 2005، إلا أنها بعد العمل قررت الاعتزال بعد انتشار شائعات عن علاقة تجمعها بالفنان قيس الشيخ نجيب، وتطورت هذه الشائعات وتحولت إلى زواج سري، مما دفع روعة لترك الفن والشهرة لعدم تحملها هذه الأخبار.

وعادت روعة عن الاعتزال في عام 2013 وشاركت في مسلسل البيئة الشامي "طوق البنات" إلى جانب الفنان رشيد عساف والفنانة تاج حيدر والفنانة هيا مرعشلي وعدد من النجوم.

وكان آخر أعمالها مسلسل روزنا في عام 2018 إلى جانب عدد من النجوم من بينهم نادين تحسين بك وجيانا عيد، كما شاركت في عدد من لوحات مسلسل بقعة ضوء في عام 2019.

وحلت الفنانة الشابة مؤخرا ضيفة إلى جانب شقيقتها ربا في برنامج صدى الملاعب والذي يقدمه مصطفى الآغا وأكدت أنها غير مرتبطة.