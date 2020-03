"Bad Boys For Life" الثاني و"The Body" بالمركز العاشر في إيرادات الخميس

نجح فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 5 مارس، إيراد قُدر بـ262 ألفًا و638 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، بعد تحقيقه 133 ألفًا و164 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 114 ألفًا و171 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "onward" محققًا 110 آلاف و400 جنيه.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 72 ألفًا و885 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 45 ألفًا و616 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 34 ألفًا و118 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، وحقق 32 ألفًا و623 جنيها، ويأتي في المركز التاسع فيلم "fantasy island" محققًا 27 ألفًا و778 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "The Body" وحقق 19 ألفًا و328 جنيهًا.

