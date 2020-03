كاتى بيرى تطرح أغنية Never Worn White بعد إعلان حملها

طرحت المغنية الأمريكية كاتى بيرى، أغنيتها الجديدة، Never Worn White ، على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها عن حملها من خطيبها الممثل العالمى أورلاندو بلوم، حيث تجمعهما علاقة عاطفية منذ عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي، وكانت قد أعلنت بيرى من قبل أن سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية.

وتقترب الأغنية الجديدة من تحقيق 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ ساعات قليلة، وهذه كلمات الأغنية :



You love the Hell out of me

And Heaven's where we could be

I've stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what's underneath



Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma's prayers

You asked the question, I said, "Yes"

But I'm scared



'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

I do



See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

'Cause love is a minefield, let's take this war, baby (I do)

'Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)

Thank God I was woman enough to come

Answer your father's prayers

You asked the question

I could tell you were scared



'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"



Now let's dance with each other (Dance with each other)

Mixin' all of our colors

It's so easy to surrender

When you finally find forever



No, I've never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I've never worn white

But I wanna get it right

'Cause you really wanna say "I do"

'Cause I do



Oh, I do, yeah, yeah

I do

