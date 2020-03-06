عمرو دياب يستعيد ذكرياته مع الأغنية الأكثر مبيعا

استعاد الهضبة عمرو دياب ذكريات أغنيته "تملى معاك" التى طرحها منذ 20 عاما، ضمن الألبوم الذى حمل نفس الاسم عام 2000، وحقق نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربى بل وامتدت أيضا للعالمية، حيث أعاد غناءها عدد من المغنين بلغات مختلفة، وصور من هذا الألبوم أغنيتن هما "تملى معاك" التى صورها فى دولة التشيك، كما صور أغنية "العالم الله" فى التشيك أيضا.

ونشر الهضبة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو لكواليس تصوير الأغنية فى التشيك، الذى أوضح أن ألبوم "تملى معاك" هو الأكثر مبيعا فى الوطن العربى خلال تلك الفترة الزمنية، وفى 16 فبراير عام 2008 حققت أغنية "تملى معاك" الأكثر مبيعا على مستوى العالم، وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور.

كما حصل كليب "تملى معاك" على أحسن فيديو كليب فى استفتاء محطة راديو الشرق الأوسط ومن قناة النيل الفضائية عام 2000، كما حققت ملابس الهضبة فى الكليب نجاح آخر، لكن هذه المرة فى الموضة بين الشباب فى تلك الحقبة الزمنية، كما رشح الهضبة لجائزة "الجرامى أورد" كأفضل أغنية للمرة الثانية بسبب "تملى معاك".

يشار أن الهضبة عمرو دياب طرح مؤخرا ألبومه الجديد "سهران" الذى تصدر قائمة الأعلى استماعاً ومبيعاً فى العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أى تيونز" الإلكترونى على مستوى الوطن العربي.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

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وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى

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