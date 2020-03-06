برواس حسين تُطلِق كليبها الجديد

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة برواس حسين فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "الجواسيس" من خلال حسابها الخاص على YouTube. حيث لاقى تفاعلاً جماهيرياً وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي. علماً أن الأغنية من كلمات وألحان فراس الشذر، وقام بتوزيعها مهند غازي. وهي من إنتاج شركة أرابيكا.

هذا وتستعد "حسين" لجولة حفلات في أوروبا للصيف المقبل. فيما تُحضِّر لإطلاق ألبومين باللونين الكوردي والعربي

فيما يلي رابط الكليب:



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