"الأقصر" يستقبل جيمي جون لوي وميمونة ندياي بالطبل والمزمار

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""الخليج 365"" من بيروت: زفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الأفريقية ميمونة ندياي بالطبل البلدي والمزمار خلال استقبالهما في المطار. حيث أعدت لهما استقبالاً شعبياً ترك أثراً سعيداً عليهما، بمشاركة رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني. فيما حضر الرئيس الشرفي للمهرجان النجم محمود حميدة، والممثل مصطفي شعبان أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي سيكرمه المهرجان في حفل ختامه مع النجم عمرو عبد الجليل.

وفيما رحبت "الحسيني" بالنجمين، تفاعلا ورقصا معبرين عن فرحتهما بالإستقبال التقليدي اللطيف. فشكر "لوي" إدارة المهرجان التي ستُكرّمه بحفل الافتتاح مع عرض إثنين من أفلامه في سياق الفعاليات، فيما أكدت النجمة "ندياي" على سعادتها باللقاء، وتمنت أن تكون عند حسن ظن الجميع بكونها عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في المهرجان الذي سيكرمها.

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وكان "فؤاد" قد أعلن أن فقرات الافتتاح ستبدأ مع فرقة رضا، يليها كلمة الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة التاسعة، ثم كلمته بصفته رئيساً المهرجان. تليه المخرجة عزة الحسيني يصفتها مديرة المهرجان، وبعدها كلمة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ثم كلمة رئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال. ويُعرَض بعدها فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات.

وأضاف مشيراً لاستضافة 15 فيلماً بعرضها الأول، ولاستحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا سينما الشتات. كما أشار للمعرض الرئيسي حول أفلام الفنان الراحل فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر، مع عرض فيلمين له، هما "السقا مات"، و"الغول"، بالإضافة إلى 8 ورش فنية. موضحاً أنه سيتم عرض 8 أفلام خارج المسابقة، منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، و8 أفلام فى بانوراما الأفلام المصرية القصيرة و3 أفلام كينية فى إطار تكريم السينما الكينية هذا العام في الهرجان.

كما تحدث عن قسم للعروض الخاصة الذي يشمل فيلم "الفارس والأميرة" من إخراج بشير الديك، موضحاً أنه سيتم عرض 4 أفلام عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الذي يواكب فعاليات المهرجان في 8 مارس، منها فيلم "يوم للستات"، كما سيُعرَض 5 أفلام من إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية.