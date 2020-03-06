تراند اليوم : لماذا لم يُدفن جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم؟.. المحامية تكشف مفاجأة جديدة

فجرت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لأسرة الشباب السوري محمد الموسي، قتيل فيلا نانسي عجرم على يد زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم.

فبعد أن انتهت إجراءات نقل جثمان الشاب الموسى إلى سوريا، والتي احتاجت إلى أيام إذ ظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية لفترة زمنية طويلة، يبدو أن الجثمان سيبقى دون دفن حتى الانتهاء من تشريحه مرة أخرى.

وأعلنت بيطار، أن تشريح جثة القتيل محمد الموسى في سوريا سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة من الطب الشرعي في لبنان، إذ نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر بهذا الخصوص.

وكان جثمان محمد الموسى، قد وصل إلى مسقط رأسه بالعاصمة السورية دمشق يوم أمس، في سيارة خاصة بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمانه بحجة عدم الاختصاص، إذ نشرت بيطار الصور الأولى للحظة وصوله إلى سوريا، على أن يتم في الساعات المقبلة تشريح جثمانه من قبل لجنة طبية برئاسة الدكتور زاهر حجو.