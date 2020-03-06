تراند اليوم : شاهد.. إليسا تصدم جمهورها: الكارثة خلاص صارت

انتقد الفنانة اللبنانية إليسا، تعامل السلطات اللبنانية مع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تخطي عدد المصابين به في العالم حاجز الـ 100 ألف شخص.

وكتبت إليسا في تغريدة لها على تويتر: "لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض".

وجاءت تغريدة إليسا على خلفية إعلان وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أنه حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان.

وأصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا أوضح فيه أن "المستشفى استقبل 45 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 15 منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".