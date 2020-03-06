أمينة خليل تواصل تصوير "ليه لا" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ليه لأ"، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

تجسد أمينة دور فتاة من عائلة ثرية وتحب التصوير، ولذلك قررت العمل مصورة وتواجه

العديد من المواقف خلال الأحداث.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هاني عادل، عمر

السعيد، شيرين رضا، هالة صدقي، محسن محيى الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان.

بينما يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.