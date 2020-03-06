بعد انتشار المهرجانات.. محمد الغنيمي للمطربين: عبروا عن الناس التعبانه

علق الشاعر محمد الغنيمي، على أزمة أغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "الغنيمي" عبر صفحته قائلًا: "بصوا يا جماعة خلاصة رأيي في انتشار المهرجانات الخارجه عن الاداب العامه هو ان الشباب مبقاش عندهم قدره او طاقه للحب بسبب الظروف المعيشيه والتقاليد

الخايبه جدا اللي بيفرضها المجتمع نفسه وبيرجع يشتكي من نتايجها".

وتابع: "مفيش حد تعبان نفسيًا ومش مستقر ماديا عنده قدره انه يحب او يفرح و يحس بكلام الأغاني الحلو ويعيشه زي الأول.. في اغاني كتيره والجديد معظمه مفيهوش جديد خلينا منضحكش علي

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بعض ونفوق بقي لو سمحتم".

أضاف : "الناس بتنسى وتهرب من الدوشه بدوشه واللي بيحصل ده طبيعي جدا.. طيب والحل ؟ الحل هو الشغل وارتفاع دخل الأفراد بشكل يسمح لهم بحياه بسيطه وكريمه ساعتها هيبقي في مجال للحب والرضا والرقي والهدوء الجميل".

وأختتم حديثه قائلًا : "اما في الفتره الحاليه فيا معشر المطربين عبروا عن الناس التعبانه والمجروحه والمصدومه والتايهه خليكوا معاهم ومتسيبوهمش يدوشوا الدوشه بدوشه ادوش منها".