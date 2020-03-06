أحلام تبهر الجمهور بإطلالتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ مقطع فيديو لها قبل إحيائها أحد الأفراح في المملكة العربية السعودية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت احلام في الفيديو وهي مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق، واللافت هو انها بدت رشيقة ونالت اطلالتها اعجاب الآلاف من المتابعين الذين اثنوا على جمالها واناقتها.

الجدير ذكره ان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أحلام وهي ترقص على أنغام أغنية كان يؤديها الفنان السعودي محمد عبده أمامها في حفل زفاف في الإمارات.

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