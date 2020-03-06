بيتر سمعان يدعو وزير الصحة للإستقالة

ميرنا وليد - بيروت - دعا الممثل اللبناني ​بيتر سمعان​ ​وزير الصحة اللبناني حمد حسن​ الى الاستقالة، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كورونا، ليستقيل وزير الصحة المناضل البطل...لا داعي للهلع لحتى خلع البلد من الجنوب إلى الشمال فيروس قاتل...الله يخرب بيتك وبيت الجهل، وربي يقاصصك يا غشيم... استقل".

الجدير ذكره ان بيتر سمعان من الممثلين الذين شاركوا مؤخرا في الإنتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية.

وكان قد تعرض حينها لإصابة، وذلك على اثر الاشكالات التي حصلت اليوم بين القوى الأمنية وبعض المتظاهرين في ساحة الإعتصام في وسط بيروت.

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