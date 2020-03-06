ميرنا وليد - بيروت - أطلقت ​الفنانة بانه​ أغنيتها الجديدة "عكس الشي" عبر "يوتيوب"، من كلمات بيار الحايك، ألحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريفان كان جيهانغير.

وكانت آخر أعمال بانة أغنية "شو بنا" التي إحتفلت بإطلاقها مع أهل الصحافة والإعلام في حفل مميز أقامته في بيروت منذ شهور، ليتعرفوا إليها أكثر، فكان لقاءً جميلاً بينها وبين الزملاء.

"شو بنا" من كلمات بيار حايك، ألحان يحيى الحسن، توزيع موسيقي عمر صباغ، كما وتم عرض كليب الأغنية خلال الحفل، وهو من إخراج فايز أمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بانه تطلق أغنيتها الجديدة "عكس الشي"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.