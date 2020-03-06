بيت ديفيدسون يعترف بهذا الأمر..وما علاقة اريانا غراندي؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار المغني العالمي ​بيت ديفيدسون​ جدلا كبيرا بعد اعترافه ان حبيبته السابقة النجمة العالمية ​اريانا غراندي​ هي من جعلته مشهورًا، اذ ان اعماله حاليا اصبحت تحظى بنسب مشاهدة عالية.

الجدير ذكره ان بيت ديفيدسون كان تحدث مؤخرا للمرة الأولى عن سبب إنفصاله عن أريانا غراندي، وذلك على الرغم من إعلان خطوبتهما، مشيراً إلى أن علاقتهما بدأت بالتدهور بعد وفاة المغني العالمي ماك ميلر حبيب غراندي السابق، بجرعة زائدة من المخدرات.

وأشار بيت بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن أريانا لا تزال متعلّقة بعلاقتها السابقة، لذا تأثّرت كثيراً بوفاة ميلر :"سرعان ما لم تعد تكترث لأمري".

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