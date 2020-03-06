هيا مرعشلي تنشر صوراً برفقة شقيقها وتغلق التعليقات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​هيا مرعشلي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور التي ظهرت فيها برفقة شاب، وعمدت إلى إغلاق خاصية التعليقات.

وعلّقت هيا على الصور مشيرةً إلى أنه شقيقها، قائلةً:"شريك السعادة، شريك الجنون... قبلات أخي".

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ أثنوا على جمال شقيقها، فيما تساءل آخرونعما إذا كان الشاب شقيقها فعلاً أم أنه صديق وتعتبره بمثابة شقيقها. ولاحظ آخرون في المقابل أن الشبه بينهما كبير جداً.

ومن ناحية أخرى، وبعد أن كان من المفترض أن تؤدي مرعشلي دور البطولة في عملين دراميين في دمشق، قبل أن يتغير كل شيء في اللحظات الأخيرة.

ورغم وصول الطرفين إلى مفاوضات متقدمة، إلا أنه ووفقاً لمعلومات موقع "الفن" فإن مرعشلي إعتذرت عن عملين لأسباب كثيرة ومختلفة، هما مسلسل "شارع شيكاغو" مع المخرج محمد عبد العزيز، ومسلسل "ومن الحب" مع المخرج باسم السلكا.

وبهذين الاعتذارين، ستغيب هيا مرعشلي كلياً عن الموسم الرمضاني، علماً أنها خلال العام الماضي تميزت في بطولة ثلاثة أعمال هي "مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب" و"دقيقة صمت".