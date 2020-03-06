ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​صلاح عبد الله​ والفنانة المصرية ​فيفي عبده​ الجدل، بعد إنتشار مقطع فيديو لهما وهما يرقصان معاً في إحدى المناسبات، قبل أن تنطلق الموسيقى الصاخبة، وتبدأ فيفي بالرقص السريع والقفز.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد حقّق الفيديو في الساعات الأولى القليلة بعد نشره، أكثر من 13 ألف مشاهدة.

وتعرضت عبده على إثر هذا الفيديو لإنتقادات كثيرة من المتابعين، ولفت البعض إلى أن عليها إحترام سنها، معبرين عن إستغرابهم من قيام عبد الله بالتفاعل معها.

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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله وفيفي عبده يثيران الجدل برقصتهما ويتعرضان للإنتقادات.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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