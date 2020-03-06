ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​مروان خوري​ عن بعض تفاصيل طفولته، مشيراً إلى أنه كان لديه عادة سيئة، إذ أنه كان عصبيا ويلجأ أحيانا إلى الحصول على بعض الأشياء التي تعجبه، بدون أن يستأذن صاحبها، قائلاً: "أنا مروان اللي شاطر بالمدرسة وكتير مهذب قدام الجيران، لكن بعمل أخطاء".

وتابع خلال حلوله ضيفاً على برنامج "فيه أمل"، عبر شاشة "أبو ظبي" أن والدته وبخته بشدة في إحدى المرات التي عاد فيها إلى المنزل حينما كان بعمر 10 سنوات، ومعه غرض حصل عليه بنفس الطريقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري كان يسرق في صغره ووالدته وبخته بشدة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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