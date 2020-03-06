تراند اليوم : رامي صبري : انا ليا جمهوري و مش خايف من البوم عمرو دياب

عبّر الفنان رامي صبري، عن سعادته بنجاح أغنية :”حياتي مش تمام” كما أكد عدم خوفه وقلقه من طرحها في موعد طرح ألبوم عمرو دياب الأخير “سهران”.

قال رامي صبري أثناء لقاء تلفزيوني له:” انا كنت مخلص الاغنية من فترة .. وانا مش في مرحلى اني اخاف او اقلق .. اللي بيخاف حد لسه جديد وعايز يعمل جمهور يعمل اسم لكن انا عملت اسم الحمد لله وليا جمهور في مصر والوطن العربي”.

وتابع:”جمهور كبير على فكرة أنا بخاف منه وبقدره وبحترمه .. وعمرو دياب بالنسبالي أكيد اتعلمت منه من وانا طفل صغير لكن انا مش بقلق من اي مطرب”.

يذكر أن حققت أغنية “حياتي مش تمام” لرامي صبري، حققت نجاح كبير جدا فور طرحها في الأسواق وعلى اليوتيوب.