تراند اليوم : بالفيديو .. نجوم الفن يملأون مطعم روجينا الجديد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جمعها بالفنانين “إلهام شاهين ، هانى شاكر ، روجينا ، ماجد المصري ، صفية العمرى ، لبلبة ” ونجوم أخرى ، وذلك للاحتفال بافتتاح مطعم الفنانة روجينا زوجة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى .

وكتبت على الفيديو معلقة :”مبرووك روجينا مطعم كوزينا الافتتاح الرسمي # روجينا 8 ساعات”.

يذكر أن روجينا بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل “البرنس” الذى سيتم عرضه فى رمضان 2020،المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة .