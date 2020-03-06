خاص- داليدا خليل تكشف “السرّ” وراء هوية قاتل زوجها

تتواجد النجمة اللبنانية داليدا خليل في دبي حيث أجرت سلسلة من اللقاءات الاعلامية منها لقاء مع “بانوراما اف ام” وتصوير حلقة رائعة ضمن برنامج “صدى الملاعب” مع الاعلامي مصطفى آغا وآخرها مقابلة خاصة مع برنامج “ترندينغ”، حيث حلّت بطلة “سرّ” ضيفة في الاستديو للحديث عن النجاح الكبير للمسلسل ودور “تالين” الذي تلعبه في “سرّ” والذي يعرض عبر شاشة MBC4.

عن مسلسل “سرّ” وحول هوية القاتل، أشارت “خليل” أن السر الكبير الذي سيظهر في الحلقات القادمة سيصدم المشاهدين. وأضافت ان عند قراءتها للنص شعرت بحماس كبير لأن القصة مشوقة تتضمن كل العناصر التي تليق بالمشاهد وتعطيه حقه في متابعة عمل كامل متكامل. وتابعت كاشفة ان القاتل ليس موجوداً ولكن تسلسل الاحداث ستجعل المشاهد يتعلق بـ “سرّ” أكثر فأكثر.

وعن علاقة الحب التي تجمعها مع المحقق “جاد” (الممثل باسم مغنية)، لفتت داليدا ان قصة حب ستجمعها مع “مغنية” في المسلسل، ولفتت ان باسم ممثل محترف وشغوف وهناك تناغم بينهما في العمل، كما ان صداقة مميزة تجمعها به منذ زمن بعيد.

أيضاً تحدثت داليدا خليل عن الكيمياء التي جمعتها مع الممثل وسام حنا، بالاضافة الى الانسجام الواضح بينها وبين الممثل الكبير بسام كوسا الذي تكن له كل الاحترام والتقدير فهو مدرسة.

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وأكدت “خليل” ان كل ممثل في المسلسل هو بطل في “سرّ” بقيادة المخرج العظيم مروان بركات المثقف والعميق والذي وضع النقاط على الحروف لكل الشخصيات. كما شكرت بوب مكرزل الذي عمل معها على الدور. وأكدت ان هذه المرة من أكثر المرات التي أعطت الدور حقه بسبب احترافية الأشخاص الذين وقفوا الى جانبها.

داليدا تحدثت عن شخصية “تالين” خاصة انتقالها من مرحلة الفتاة المراهقة المدللة والفقيرة التي كانت تعيش مع عائلتها، الى المرأة الناضجة بعد زواجها من رجل الأعمال “عامر زهران”.

كما شكرت داليدا شركة الانتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”، للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، التي وثقت بها

داليدا تحدثت عن اللقاءات التي جمعتها مع الستايلست سارة كيروز قبل انطلاق التصوير لاجل خروج الشخصية بالطريقة المناسبة خاصة أن “تالين” ستطل بحوالي 80 تصميم وعلى مرحلتين.

نذكر ان مسلسل “سرّ” يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.