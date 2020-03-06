مروان خوري: "كنت أنشل"..وكان رد فعل أمي معي غريبا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني مروان خوري، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "فيه أمل" عبر فضائية "أبو ظبي"، عن بعض الأمور التي كان يفعلها في فترة طفولته وأبرز المواقف التي جمعته مع والدته.

وفي هذا الصدد، قال الفنان اللبناني إن شخصيته في الطفولة كان بها بعض الجوانب السيئة، مشيرا إلى أنه كان عصبيا، ويلجأ في بعض الأحيان إلى الحصول على بعض الأشياء التي تعجبه، دون أن يستأذن صاحبها، قائلا:"كنت عصبي، وكنت أنشل الحاجات اللي تعجبني، أخدها من غير إذن".

وأضاف خوري خلال حديثه: "أنا مروان اللي شاطر بالمدرسة وكتير مهذب قدام الجيران، لكن بعمل أخطاء، بس كنت بسأل نفسي ليه بعمل الحاجات الغلط".

وعن ردة فعل والدته تجاه ما كان يفعله، أشار خوري إلى أن رد فعلها كان غريبا، إذ حصل وأن عاد في إحدى المرات إلى منزله ومعه غرض حصل عليه بالطريقة ذاتها، حينما كان بعمر 10 سنوات، فقالت له: "اللي عملته غلط.. إنت أهم من هيك.. إنت مش بحاجة لتاخذ شي مش إلك".

واستطرد خوري بالقول: "أمي عالجتني من الموضوع بطريقة جيدة، تحدثت معي وحملتني المسؤولية، وجعلتني أتخلص من هذه العادات".

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وبعد ذلك أصبح لديه الفضول ليعرف ما السبب الذي يجعل الإنسان متناقضا ولديه في بعض الأحيان "وجهان"، وجه سيئ ووجه مهذب، ليكشف خوري أنه كان متأثرا جدا في صغره بفرويد، وهو ما أثر على شخصيته فيما بعد.

وكان خوري قد تحدث في وقت سابق عن العلاقة التي جمعته بوالدته الراحلة، معتبرا أنها قصة حبه التي لا يمكن نسيانها، إذ قال: "أمي أعظم قصة حب في حياتي.. وأرى أن الموسيقى لا تظهر إلا الحب الذي يبقى دائما، وأجمل هدية حصلت عليها في حياتي هي وردة واعتبرها أغلى ما حصلت عليه".

وعن تفكير مروان خوري في الزواج قال: "سنة الحياة هي الحب والزواج والأولاد لكن أنا الآن قادر على تكملة نفسي بالحب بعيدا عن الزواج، ورغم تقدمي في السن إلا أنني أتمنى أن أتخذ هذه الخطوة في المستقبل".

وعلى صعيد العمل، يعكف الفنان اللبناني حاليا على تحضير أغنية لبنانية للفنانة الإماراتية أحلام بعد أن طلبتها منه.