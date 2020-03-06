أم كلثوم تُحيي حفلًا فى دار الأوبرا بتقنية "هيلوجرام" الجمعة

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا، للمرة الأولى، حفل كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "هيلوجرام"، بصوت الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

يذكر أن تقنية "هيلوجرام" تم استخدامها، للمرة الأولى، في حفل غنائي لأم كلثوم في دبي، ولاقى حضورًا وإقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وتتمثل التقنية في تجسيم أقرب للحقيقة لصورة أم كلثوم.

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