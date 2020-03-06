عليا تطرح برومو أغنية روق علينا

طرحت المطربة عليا، برومو أغنيتها الجديدة "روق علينا"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو كليب بشكل كامل يوم الأحد المقبل، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

ظهرت عليا من خلال البرومو، وهي تقول كلمة واحدة من الأغنية "روق علينا" كي تحمس جمهورها لمتابعتها ومشاهدة الكليب فور طرحه بشكل كامل.

أغنية "روق علينا" كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى.

وقدمت عليا، مع تامر حسني منذ سنوات، أغنية "أطمن" وحققت نجاحا كبيرًا وقت طرحها في الأسواق.

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