رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها برسالة مؤثرة

نشرت النجمة رجاء الجداوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور لزوجها الراحل حسن مختار وكتبت عليها: "اربع سنين مروا على فراقنا يا حبيبي يا.. الله يرحمك".



يذكر أن حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بورفؤاد ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير هبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز، ولعب لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.

تزوج من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وأنجب منها ابنتهما أميرة، وتوفي في مارس 2016.

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