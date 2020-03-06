القاهرة – لايف ستايل
نشرت النجمة رجاء الجداوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور لزوجها الراحل حسن مختار وكتبت عليها: "اربع سنين مروا على فراقنا يا حبيبي يا.. الله يرحمك".
يذكر أن حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بورفؤاد ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير هبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز، ولعب لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.
تزوج من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وأنجب منها ابنتهما أميرة، وتوفي في مارس 2016.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها برسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.