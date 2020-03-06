حسين فهمي يؤكد: سعاد حسني لم تنتحر

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""الخليج 365"" من بيروت: أكد الفنان حسين فهمي أن الفنانة سعاد حسني قُتِلَت بجريمةٍ مدبرة، خلال حديثه في برنامج "العاشرة مساءً، رافضاً فرضية انتحارها بسبب ظروفها النفسية. وقال: "سعاد حسني لم تنتحر بل قُتلت وعندي دلائل على ذلك، فأنا كلمتها بخصوص تكريمها في مهرجان القاهرة قبل وفاتها. وقامت بإرسال 20 دقيقة لتسجيلٍ صوتي في رسالة للمهرجان. فقمت بإذاعة ما يمكن منه بحسب ما يسمح الوقت في الحفل. وكانت آنذاك في منتهى التفاؤل، وتحدثت عن عملٍ كوميدي جديد سيجمعنا. وقالت لي سآتي إلى مصر قريباً. وهذا ليس أسلوب حديث سيدة تخطط للإنتحار.

وشرح أنه هاتفها قبل الحادثة بثلاثة أيام، وأخبرته بأنها خرجت من المستشفى وسحبت أموالها من البنك( 100 ألف جنيه إسترليني)، وأنها تقطن مع صديقتها نادية يسري التي اتضح لاحقاً بأنها لم تكن صديقتها_بحسب قوله.

وأضاف شارحاً: أولاً، عند وقوع الحادثة، تحدثت مع أطباء وأخبروني بأن من يرمي بنفسه لينتحر لا يكون على بعد أكثر من متر ونص بعيداً عن المبنى، وهي كانت على بعد خمسة أمتار.

ثانياً الدماء تملأ المكان حول المنتحر في مكان السقوط، وهذا لم يحصل حول جثة سعاد حسني. علماً أن شبكة الشرفة في المنزل الذي يقال أنها انتحرت منه مقصوصة بمقص. وسأل: "يعني اللي هينتحر دا فاضي يقص بالمقص؟"

وتابع: "سعاد كانت تستعين بحبوب مهدئة، فلو كانت تنوي الإنتحار، كانت ستكتفي بتناول جرعة عالية من الحبوب، بدلاً من رمي نفسها عن الشرفة." وأكمل مشيراً إلى اختفاء الفلوس ومسح سجل مكالمات الهاتف". ما يؤكد على أنها تعرضت لجريمة قتل مدبرة بإحكام.

فيما يلي رابط كلام "فهمي" الذي يبدأ فيه بالتأكيد على أن موهبته أساس نجاحه الفني وليس وسامته في رده عل إطراء مضيفه الإعلامي وائل الإبراشي.