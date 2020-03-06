وحش الشاشة وسينما الشتات والتحريك.. إصدارات تاسع دورات "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته التاسعة، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح يُقام في معبد الأقصر، يخرجه هشام فتحي، 3 إصدارات، هي:

- وحش الشاشة- ملحمة السينما المصرية

الكتاب من تأليف أمل الجمل، يتناول رحلة صعود فريد شوقي، والصعوبات والعقبات التي واجهته بدءًا من الأدوار الهامشية والثانوية إلى الأدوار الرئيسية وصولاً للبطولة المطلقة، والبطولة المشاركة، محاولاً فهم كيف نجح في تجاوز ملامح النجم التقليدية، وتحدى قانون السوق والشباك وصنع نجوميته بذكاء؟ كيف احتفظ باسمه متربعاً على القمة متصدراً الأفيش وتتر العمل طيلة تلك السنوات وحتى النهاية.

يمر الكتاب على المراحل المختلفة في حياة الملك، من المسرح إلى السينما، من أدوار الشر باختلافها، إلى الدراما الإجتماعية، ومرحلة الكوميديا، وسر التحول إلي الميلودراما والشخصيات العمرية المتقدمة؟ الكتاب يناقش رؤية فريد شوقي لنفسه، وتقييمه لأعماله، وكيف أفلت من فخ النمطية والتكرار؟. ويعد محاولة لاستكشاف الأسلوب الذي نجح وحش الشاشة من خلاله في صناعة أسطورته الخاصة، منذ الطفولة مروراً بالمراهقة والشباب وسنوات الهواية ثم الاحتراف. يستكشف دور والده والنساء والأساتذة الكبار في مسيرته، من دون أن يغفل الظروف الاجتماعية والسياسية والفنية التي عاشتها مصر خلال تلك السنوات.

ويسعى الكتاب لقراءة أهم ملامح السينما المصرية والواقع المحيط بها وتأثير التطورات السياسية عليها وعلى مسيرة بطلنا ذاته، وذلك من خلال قراءة لأسطورة ملك الترسو فريد شوقي.

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- السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات

الكتاب يحتوي على تحليلًا للأفلام الفنية من القارة الأفريقية والدياسبورا، يعرض هذا الكتاب جيلًا جديدًا من المؤلفين ذوي الأصول الأفريقية من منظور سياسي وجمالي ومنظور المتفرج. يركز أيضاً على السينما الفنية ويناقش السينما الأفريقية التجارية. الكتاب يوسع فهمنا للفيلم الأفريقي ليشمل التأثير الموضوعي والجمالي. الكاتب يسلط الضوء على الجوانب الجمالية والسياسية بما في ذلك الهوية العرقية، وقضايا المرأة، والدياسبورا. يشمل أكثر من 90 لقطة من أفلام ويستعرض لقطات مختارة بالألوان أساسية للتحليل السينمائي. الكتاب يتخطى النماذج التحليلية الغربية المعتادة.

- سينما التحريك في أفريقيا

الكتاب من تأليف دكتور محمد غزالة.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.