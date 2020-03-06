محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نفى الفنان اللبناني راغب علامة، صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن انخفاض أجره مقابل أجر النجم عمرو دياب، وقال: "ترويجات غير معلومة المصدر".
وأكد "علامة" خلال لقائه في برنامج "الصباح"، مع الإعلامي سعيد حريري، أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن ينكر نجومية عمرو دياب، ولا يمكن إنكار مكانتي الفنية".
وأضاف الفنان اللبناني: "المنافسة شيء جميل، ولا تزعجني، وإذا لعبوا على المنافسة يا أهلا ومرحبا".
ويحيي الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا بمصر، اليوم الموافق 6 مارس، داخل إحدى الجامعات الكبرى في مدينة الشروق.
كانت هذه تفاصيل خبر "أيهما الأعلى أجرا" عمرو دياب أم راغب علامة؟.. تعرف على رد الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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