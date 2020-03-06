"أيهما الأعلى أجرا" عمرو دياب أم راغب علامة؟.. تعرف على رد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان اللبناني راغب علامة، صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن انخفاض أجره مقابل أجر النجم عمرو دياب، وقال: "ترويجات غير معلومة المصدر".

وأكد "علامة" خلال لقائه في برنامج "الصباح"، مع الإعلامي سعيد حريري، أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن ينكر نجومية عمرو دياب، ولا يمكن إنكار مكانتي الفنية".

وأضاف الفنان اللبناني: "المنافسة شيء جميل، ولا تزعجني، وإذا لعبوا على المنافسة يا أهلا ومرحبا".

ويحيي الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا بمصر، اليوم الموافق 6 مارس، داخل إحدى الجامعات الكبرى في مدينة الشروق.