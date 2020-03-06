بصورة تجمعهما.. نجل إبراهيم يسري يوجه رسالة لشقيقته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد إبراهيم يسري، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بشقيقته "هنا"، تزامنا مع عيد ميلادها.

كتبت "يسري"، رسالة مطولة وجهها إلى شقيقته، إذ قال: "على مدار عمري شفتك من وإنتي لسة مولودة لحد ما بقيتي بنت تشرف أي بني آدم إنه يقول عليها أخته، وإنتي مش بس أختي، إنتي بنتي حتى بالرغم من إن فرق السن ما بينا مش كبير، السنة الي فاتت دي بالذات شفتك، وإنتي بتجري ورا حلمك وبتركزي في إن الغنا مايبقاش مجرد هواية".

وأضاف: "بجد فرحان بيكي وفخور بيكي أوي ومستني جدا أشوف رد فعل الناس لما هتنزلي أول أغنية ليكي، قريب أوي إن شاء الله، أنا عارف إن عيد ميلادك لسه بكرة بس بما إني مش هعرف أبقى معاكي عشان الشغل، حبيت أبقي أول واحد يقولك كل سنة وإنتي طيبة".

ورحل الفنان إبراهيم يسري في إبريل عام 2015، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عامًا.